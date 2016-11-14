СКР предъявил обвинения четырем украинским военным в обстрелах в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение четверым украинским военным, причастным к обстрелам гражданского населения в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

Обвинение по статье об организации применения запрещенных средств и методов ведения войны заочно предъявлены командирам 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову, командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины полковнику Олегу Лисовому и Андрею Грищенко, ранее состоявшему в должности командира 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а ныне – командующему оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.

В СКР напомнили о «беспрецедентном Нюрнбергском процессе», отметив, что «подобные действия украинских военных на юго-востоке Украины должны получить правовую оценку в рамках нового аналогичного процесса». В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время российские правоохранительные органы продолжают собирать доказательства, которые будут положены в основу этого процесса.

Ранее СКР возбудил уголовные дела в отношении ряда командиров Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам в Донбассе, их имена были обнародованы. Обвинения уже были предъявлены командиру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковнику Василию Зубаничу и командиру 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады подполковнику Михаилу Прокопиву.