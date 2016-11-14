Партия Меркель выдвинула министра иностранных дел в президенты Германии

Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, поддержал выдвижение кандидатом в президенты Германии нынешнего министра иностранных дел Франк-Вальтера Штайнмайера, члена Социал-демократической партии (СДПГ). Deutsche Welle называет его популярным политиком, Bloomberg добавляет, что это решение поможет снизить напряженность между ХДС и ее партнером по правящей коалиции СДПГ перед предстоящими в 2017 г. федеральными выборами и продемонстрирует избирателям их договороспособность. О поддержке Штайнмайера заявил и Христианско-социальный союз (ХСС). «Мы едины в своем мнении, как ХДС, так и ХСС. И это важно», – заявил премьер-министр Баварии и лидер ХСС Хорст Зеехофер (цитата «Интерфакса»).

Ранее о выдвижении Штайнмайера кандидатом в президенты заявил председатеь СДПГ Зигмар Габриэль. ХСС долго добивался от Меркель выдвижения христианско-демократического кандидата, напоминает Deutsche Welle. Три партии долгое время пытались безрезультатно согласовать единого кандидата в президенты. Окончательное решение было принято в понедельник после телеконференции лидеров трех партий.

Нынешний президент ФРГ Йоахим Гаук уходит в отставку после пяти лет на этом посту, который Bloomberg назвал «преимущественно церемониальным». Выборы его преемника состоятся в парламенте 12 февраля.

Кто возглавит МИД в случае избрания Штайнмайера президентом, пока неясно, отмечает Reuters.