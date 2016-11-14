Россияне втрое меньше хотят от России величия по сравнению с 2008 годом

Три четверти (76%) россиян убеждены, что Россия должна сохранить роль великой державы, сообщили в «Левада-центре». Этот показатель снизился на 10 процентных пунктов с 2008 г. По мнению 17% респондентов, стране не следует претендовать на статус великой державы (6% в 2008 г.) .

Социологи отмечают, что оценки роли русского народа радикально изменились по сравнению с 1992 г. Так, сейчас более половины (57%) респондентов придерживаются мнения, что «русские - великий народ, имеющий особое значение в мировой истории» (13% - в 1992 г.). При этом каждый третий (34%) полагает, что это «такой же народ, как и другие» (80% - в 1992 г.).

По мнению почти трети (30%) респондентов, «Россия всегда была в числе первых и не уступит этой роли». В свою очередь, четверть (26%) опрошенных отмечают, что Россия «отстала в развитии от большинства передовых стран». Еще 38% респондентов отметили, что «Россия развивается по собственному пути и ее нельзя сравнивать с другими странами».

Отвечая на вопрос о качествах, которыми должна обладать страна, чтобы вызывать уважение других государств, россияне указали в первую очередь на высокий уровень благосостояния граждан (26%), высокий уровень развития экономики (15%), науки и техники (11%), а также на военную мощь (22%). Реже респонденты говорили о наличии высокоразвитой культуры (8%), богатых природных ресурсов (6%) и большой территории, а также о соблюдении прав человека (по 4%).

Россия, по мнению опрошенных, вызывает уважение у других государств прежде всего благодаря военной мощи и ядерному оружию (38%), богатым природным ресурсам (18%), большой территории (10%). По 5% предположили, что Россию уважают за высокий уровень благосостояния граждан, развития науки и техники, а также за высокоразвитую культуру.

По мнению 6%, Россия сегодня не вызывает уважения в мире, 7% затруднились ответить.