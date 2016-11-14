Додон посчитал Крым российским де-факто, но не обещал признать де-юре

Избранный президент Молдавии Игорь Додон сказал, что считает Крым российской территорией де-факто, но не обещал признать полуостров в составе Российской Федерации де-юре, передало «РИА Новости».

«Думаю, что при принятии этого решения [о Крыме] нужно исходить и из того, что у нас есть проблемы с Приднестровьем. Поэтому нужно очень внимательно подходить к этому вопросу и не делать каких-то серьезных шагов, чтобы мы не потеряли Приднестровье. Но я уже говорил о том, что де-факто Крым — российская территория, де-юре она еще не признана Западом», — сказал Додон в интервью Sputnik France.

Второй тур президентских выборов состоялся в Молдавии в воскресенье, 13 ноября. По предварительным данным ЦИК после учета 100% протоколов, победу одержал лидер Партии социалистов Игорь Додон, набравший 52,18% голосов. Его конкурент, глава проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, набрала 47,82% голосов.

В понедельник руководитель предвыборного штаба Додона сообщил, что первый официальный зарубежный визит в качестве президента Додон совершит в Москву.