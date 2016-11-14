МиГ-29 упал после взлета с «Адмирала Кузнецова» – Fox News

Палубный истребитель МиГ-29 упал в море после взлета с российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море близ побережья Сирии, пилот, возможно, спасен, передало агентство Fox News со ссылкой на двух официальных лиц США.

По этим данным, инцидент произошел в воскресенье 13 ноября. После взлета тройки МиГ-29К в направлении сирийского побережья у одного истребителя начались неполадки, он развернулся в сторону авианосца и коснулся воды при попытке посадки. Российский спасательный вертолет подобрал парашют и пилота после катапультирования, сообщили источники агентства. Состояние пилота они уточнить не смогли, пишет Fox News.

О потере одного корабельного МиГ-29К с «Кузнецова» сообщил и журнал Combat Aircraft. По этой информации, самолет упал при попытке посадки, возвращаясь с задания над Сирией, обломки истребителя и пилот подняты из воды. Однако, по версии журнала, речь идет о двухместной версии истребителя - МиГ-29КУБР, которых на «Кузнецове» всего два.

«Если информация подтвердится, она окажет существенное негативное влияние на первое в истории боевое применение палубной авиации "Кузнецова", который должен был начать работу по целям в части Алеппо, удерживаемой повстанцами, по мере того как сирийский режим пытается полностью освободить город при поддержке российской авиации», - пишет издание.

Российское Минобороны еще не комментировало информацию о крушении МиГ-29К.