СКР сообщил о задержании администратора одной из «групп смерти» «В контакте»

В Подмосковье задержан администратор одной из «групп смерти» в соцсети «В контакте», сообщила «Интерфаксу» представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, следствие считает, что от действий этих групп пострадало не менее 20 подростков.

Петербургские следователи в мае 2016 г. проверили собщения «ряда СМИ», содержащие сведения о закрытых группах в одной из популярных в России социальных сетей, якобы склоняющих подростков к суицидам. По итогам проверки было принято решение возбудить уголовное дело о подстрекательстве к доведению до самоубийства, сообщила представитель СКР.

По данным следствия, с декабря 2013 г. по май 2016 г. злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в сети «В контакте», где открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей. На данный момент петербургские следователи обнаружили 15 потерпевших – несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных регионах. Самоубийства еще пятерых молодых людей не состоялись. Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы в переписке администраторов группы содержится «побуждение к совершению суицида, способствовавшее деформации инстинкта самосохранения и девальвации смерти».

В мае СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по следам статьи в «Новой газете». В ней говорилось о существующих закрытых группах «В контакте», в которых, по сведениям издания, подростков планомерно и со знанием психологии доводят до самоубийства. Проверить эту информацию уже обещали Роскомнадзор и Роспотребнадзор. 17 мая уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов сообщил, что намерен обратиться в СКР с просьбой о проверке этой информации. «В контакте» официально не комментировали возможное участие в расследовании Следственного комитета о закрытых группах. Секретарь компании Евгений Красников. «Мы раскрываем данные групп только по решению суда», – говорил тогда ТАСС пресс-секретарь компании Евгений Красников. По его словам, модераторы «довольно давно» борются с этим явлением, в частности, блокируя работу таких групп, администрация соцсети призывает сообщать о любой активности, которая кажется им противоправной.