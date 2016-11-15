В Казахстане выпустят купюру с портретом Назарбаева

Нацбанк Казахстана выпустит банкноту номиналом 10 000 тенге с портретом президента республики Нурсултана Назарбаева. Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24», купюру 15 ноября представил председатель ЦБ Данияр Акишев, в день, когда тенге исполнилось 23 года. В обращение купюра выйдет 1 декабря. По словам Акишева, банкнота посвящена 25-летию независимости Казахстана, она отражает вклад президента в развитие страны.

«Принятие суверенитета, утверждение государственных символов, переход на рельсы рыночной экономики и признание в международном сообществе – это лишь часть титанической работы в начале пути под руководством главы государства», – цитирует Tengrinews пресс-службу нацбанка.

Акишев напомнил, что именно Назарбаев определил дизайн первых банкнот в 1993 г., когда происходило становление национальной валюты Казахстана. «И эта функция остается исключительной компетенцией главы государства», – добавил он.

Акишев назвал размещение портретов лидеров государств на банкнотах «наиболее яркой, привычной и понятной формой выражения идей государственности» через размещение изображений личностей, внесших самый значимый вклад в жизнь страны. Он отметил, что «Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Ли Куан Ю, Уинстон Черчилль и другие лидеры мирового уровня размещены на современных купюрах своих стран».