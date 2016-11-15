В центре Киева обманутые вкладчики протестуют при усиленных мерах безопасности

В центре Киева проходят митинги обманутых вкладчиков, сообщают украинские СМИ. Ранее СБУ предупредила, что эти акции могут быть использованы российскими спецслужбами для провокаций массовых беспорядков. Точкой отсчета этой операции, так называемого «плана "Шатун", СБУ называла именно 15 ноября. В связи с этим в городе с раннего утра принимались меры безопасности, Крещатик был перекрыт с 6 утра.

По оценкам МВД, в полдень в центре Киева в акциях в общей сложности участвовало около 6000 человек, сообщает «Лигабизнесинформ». Небольшая акция проходила и у посольства России. Представитель полиции Киева Оксана Блищик сообщила агентству, что данные о попытках пронести травматическое оружие на митинг у нацбанка Украины, не подтвердились, также не подтвердились слухи, что среди протестующих опознали «титушек». О том, что у некоторых митингующих изъяли травматику, сообщало УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Участники акций протестуют против поднятия тарифов, политики Национального банка, усиления полномочий правоохранительных органов и презумпции правоты полицейского, сообщает УНИАН. Большинство митингующих называют себя обманутыми вкладчиками украинских банков. Они держат в руках флаги с названиями ликвидируемых кредитных учреждений. Акции проходят у нацбанка, у Верховной рады, в Мариинском парке.

Из-за акций затруднено движение транспорта. Как сообщает УНИАН, протестующие мешают проезду машин по нижней части Институтской улицы, по Садовой и улице Грушевского. Также в центре много полицейских и автозаков.

Представителя обманутых вкладчиков пригласили на заседание финансового комитета Верховной рады, который 15 ноября планирует рассмотреть президентский законопроект о возмещении физическим лицам ущерба, причиненного злоупотреблением в сфере банковских и других финансовых услуг. Это сообщает УНН со ссылкой на депутата от Блока Петра Порошенко, представителя президента в Раде Артура Герасимова.