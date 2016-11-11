СБУ узнала о подготовке Москвы к «масштабной дестабилизации» на Украине с 15 ноября

Россия готовит меры для масштабной дестабилизации на Украине с 15 ноября, заявил начальник департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Анатолий Дублик. Его цитирует УНИАН. Дублик сослался на оперативные данные, которые получила СБУ и Служба внешней разведки Украины.

По его словам, эти разведданные «в целом совпадают с содержанием так называемого плана первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине под условным названием "Шатун"». Достоверность полученной информации изучается в рамках уже возбужденного уголовного дела.

Информация, изъятая из почтового ящика советника президента России Владислава Суркова, свидетельствует о начале осуществления такого плана, добавил Дублик. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Сурков не пользуется электронной почтой.

По словам представителя СБУ, реализацией плана непосредственно руководит «первый заместитель Суркова Инал Ардзинба», а контакт с политическими движениями на Украине и отдельными общественными организациями, задействованными в акциях протеста, как правило, «вслепую или за определенное финансовое вознаграждение», осуществляет гражданин Армении Мартиросян. Мартиросяна ранее сняли с рейса «Белавиа», который вылетел из Киева в Минск, но по требованию диспетчера был возвращен в аэропорт вылета. Минск обвинил украинскую сторону в применении угроз использовать против гражданского самолета боевую авиацию в случае отказа пилотов вернуться в «Жуляны». Сообщалось, что Мартиросяна сняли с рейса по требованию СБУ, затем его проверили и отпустили, он вылетел в Минск другим рейсом. Как сообщает «Интерфакс», представитель СБУ 11 ноября назвал этого гражданина Армении пророссийским провокатором.

«При этом враг рассчитывает на эффективность использования вслепую активности ряда общественных организаций, которые в настоящее время проводят ряд массовых акций как в столице, так и в других регионах государства», - сказал Дублик.

Россия намерена спровоцировать на Украине досрочные парламентские выборы, чтобы привести к власти пророссийские силы и был изменен внешнеполитический курс государства, сказал также Дублик.

Старт активных действий начнется 15 ноября с «Всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков». С 17 ноября основной акцент протестных акций будет смещаться на вопрос повышения коммунальных тарифов, добавил представитель СБУ. Российские кураторы хотят придать акции протеста видимость массовой поддержки, в соцсетях уже развернута активизация, добавил он. Полученные разведданные указывают, что организаторы запланировали проведение во время этих мероприятий «массовых беспорядков» и столкновений с силовиками. Пострадавших будут показывать российские телеканалы, объясняя «что украинская власть не может удержать контроль в столице Украины и других регионах государства», сказал Дублик.

Одновременно с дестабилизацией в Киеве Москва планирует начать обострение на востоке Украины. Как сказал Дублик, «элементом плана является усиление напряжения, доведение интенсивности обстрелов до самого высокого за последний год уровня, провоцирование наших бойцов в локальных боевых столкновениях». «Эта тенденция уже четко фиксируется на линии соприкосновения», - добавил он.

Украинцев представитель СБУ призвал быть бдительными и не давать использовать себя.