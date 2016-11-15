Задержанный под Москвой администратор группы «В контакте» будет этапирован в Петербург

Задержанный в Подмосковье 15 ноября администратор группы «В контакте» Филипп Будейкин (никнейм «Филипп Лис») будет этапирован в Петербург. Об этом ТАСС сообщил представитель управления Следственного комитета по Петербургу. «Да, он будет этапирован в Петербург, когда это произойдет, мы пока не знаем. Мы будем выходить в суд с ходатайством об его аресте», - сказал он.

Будейкин стал первым задержанным по уголовному делу о подстрекательстве подростков к самоубийствам, которое было возбуждено в мае. Утром 15 ноября СКР сообщил сначала о задержании одного администратора закрытой «группы смерти». Затем представитель ведомства Светлана Петренко назвала имя задержанного и сообщила, что идет серия обысков в 10 регионах – Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях. «Обыски проводятся у администраторов и участников «группы смерти», имеющих псевдонимы Филипп Лис, Филипп Море, Мирон Стех, Хранитель Истины, и других, изымаются электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования, допрашиваются свидетели и потерпевшие», – говорится в сообщении СКР.

Андрей Панов

Установлено 15 потерпевших – несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных регионах, информирует СК. Еще пять самоубийств не состоялось. Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что в переписке администраторов группы содержится побуждение к совершению суицида, способствовавшее деформации инстинкта самосохранения и девальвации смерти.