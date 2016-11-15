Песков: Путин не договорился с Трампом о встрече до его инаугурации

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в понедельник не обсуждали вопрос о встрече до инаугурации нового американского лидера, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, затрагивалась возможность проведения в перспективе встречи [между Путиным и Трампом], однако не было какой-либо договоренности, что она может состояться еще до инаугурации [избранного президента США]», - сказал Песков.

Сайт Кремля сообщал, что в ходе разговора Путин еще раз поздравил Трампа с победой на выборах, пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и заявил о готовности выстраивать «партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

«В ходе разговора Путин и Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации», - говорится в сообщении.