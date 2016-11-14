У Путина состоялся телефонный разговор с Трампом

У президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по взаимной договоренности состоялся телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин еще раз поздравил миллиардера с победой на выборах, пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и заявил о готовности выстраивать «партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

«В ходе разговора В.Путин и Д.Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации», - говорится в сообщении. Лидера двух стран также отметили необходимость создания прочной основы для развития торгово-экономических связей.

В 2017 г. исполняется 210 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и США, это должно стимулировать стороны к взаимовыгодному сотрудничеству. Путин и Трамп согласились с тем, что Россия и США должны объединить усилия в борьбе с главным врагом – международным терроризмом и экстремизмом.