Песков: запланированных контактов Путина с Обамой нет, но нельзя исключать общения в Перу

Запланированных контактов президента России Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой пока нет, но нельзя исключать общения в кулуарах саммита в Перу. Об этом заявил в понедельник, 14 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Перу будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, напоминает «РИА Новости».

«Конечно, если они окажутся вместе на этом мероприятии, то так или иначе нельзя исключать, что в кулуарах они пообщаются. Пока трудно сказать, будет ли полноформатная беседа», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, возможен ли личный контакт Путина и избранного президента США Дональда Трампа, Песков подчеркнул: «Пока ничего нет в планах».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, как будут выстраиваться отношения Москвы с новой администрацией США. «Не стоит забегать вперед. Безусловно, судить надо по каким-то определенным шагам, решениям, сигналам, которые будут посылаться», - указал он.

Песков подтвердил, что Путин направил Трампу поздравление с победой на выборах. Он напомнил, что Кремль опубликовал краткое содержание этого послания, пишет «Интерфакс».