Трамп рассказал о «прекрасном» письме от Путина

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем времени у него состоится телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 11 ноября.

В первом интервью после выборов президента США Трамп рассказал, что уже получил поздравления от большей части мировых лидеров, за исключением председателя КНР Си Цзиньпина. С некоторыми из них Трамп уже провел телефонные беседы, отмечает WSJ.

Как подчеркивает издание, по словам Трампа, он также получил «прекрасное» письмо от Путина и в скором будущем планирует поговорить с ним по телефону. При этом точную дату разговора он не назвал.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что до официального вступления Трампа в должность президента США Путин не собирается контактировать с республиканцем.

Дональд Трамп был избран президентом США 9 ноября, его инаугурация пройдет 20 января 2017 г. До этого момента президентом США является Барак Обама.