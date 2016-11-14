Песков раскрыл содержание «прекрасного» письма Путина Трампу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл содержание «прекрасного письма» Владимира Путина избранному президенту США Дональду Трампу. «Это было поздравительное послание, в котором президент Путин поздравил Трампа с избранием президентом США», - рассказал он. Песков добавил, что Кремль обнародовал краткое содержание послания.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что никаких контактов Кремля с представителями формируемой Трампом администрации США пока не было, работа продолжается с Бараком Обамой и его администрацией.

По мнению Пескова, пока рано говорить о том, как будут выстраиваться отношения Москвы с новой администрацией США.

Говоря о возможных контактах Путина и Трампа, Песков заметил, что это необязательно встречи: «Это может быть и обмен посланиями, и телефонный разговор, и непосредственные контакты. Естественно, этого исключать нельзя - ни того, ни другого».

В пятницу Трамп заявил, что в ближайшее время у него состоится телефонный разговор с Путиным. Он также сообщил, что получил «прекрасное» письмо от российского президента.

Дональд Трамп был избран президентом США 9 ноября, его инаугурация пройдет 20 января 2017 г. До этого момента президентом США является Барак Обама.