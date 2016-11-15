Алексей Улюкаев доставлен в Басманный суд

Министра экономического развития Алексея Улюкаева доставили в Басманный суд, сообщил с места событий корреспондент «Ведомостей». Скоро его будут заводить в зал, сообщили приставы.

Сегодня утром Улюкаева допрашивали в СКР. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). По этой же статье вчера в отношении министра было возбуждено уголовное дело.

Следствие заявило в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого Алексея Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста, заявила сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко. «В суд направлено ходатайство следствия о домашнем аресте Улюкаева», - сказала она.

Пресс-секретарь Басманного суда подтвердила, что суд получил ходатайство следователя о домашнем аресте Улюкаева.