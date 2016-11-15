Минобороны опровергло сообщения об авиаударе по госпиталю в Алеппо

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что во вторник, 15 ноября, в ходе массированного удара крылатыми ракетами по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ) и «Джабхат-ан-Нусры» (запрещены в России) в Алеппо авиаудара по госпиталю не было.

По его словам, сообщения некоторых СМИ, в частности «Аль-Джазиры», «Сирийской обсерватории прав человека» и других источников, о якобы бомбардировке самолетами ВКС России «третьего за сутки госпиталя» в Алеппо «являются обыкновенной ложью».

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные начали масштабные действия по нанесению ударов по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс.