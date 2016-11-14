Песков: военная операция России в Сирии продолжается

Российские военные продолжают операцию по борьбе с терроризмом в Сирии, вопросы о тактических маневрах стоит задавать Министерству обороны. Как передает ТАСС, так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать маневры авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Ранее западные СМИ сообщали о возможных планах использовать этот корабль для удара по Алеппо. В минувшую субботу командир корабля, капитан первого ранга Сергей Артамонов заявил «Вестям», что эскадра Северного флота во главе с крейсером совершает маневры в Средиземном море, к западу от побережья Сирии. Также он сказал, что палубная авиация крейсера «Адмирал Кузнецов» приступила к выполнению ежедневных полетов для отработки взаимодействия с одним из аэродромов, расположенных на берегу.

13 ноября военно-дипломатический источник ТАСС заявил, что экипажи российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 на авиабазе «Энгельс», расположенной в Саратовской области, находятся в режиме боевого дежурства. Персонал устанавливает на них крылатые ракеты и готовит эти самолеты к боевому применению, сказал собеседник агентства. «Авиационные ударные группы авиабазы готовы к выполнению задач с боевыми пусками крылатых ракет», - добавил он. Самолеты дальней авиации ВКС России неоднократно применялись для нанесения точечных ударов по объектам в Сирии.