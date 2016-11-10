Минобороны получило «очередную просьбу» ООН увеличить гуманитарные паузы в Алеппо

Руководитель гуманитарной миссии ООН в Сирии попросил российских военных увеличить продолжительность гуманитарных пауз в Алеппо, передает ТАСС. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что такое письмо представитель ведомства в Женеве получил 7 ноября и что речь идет об «очередной просьбе».

«Данные предложения мы получаем уже не в первый раз. И всякий раз это выглядит как попытка найти новую причину срыва доставки гуманитарной помощи от ООН жителям города Алеппо», - сказал генерал. По его словам, в Минобороны считают увеличение пауз «просто так» контрпродуктивным и противоречащим здравому смыслу, если это делается «не для оказания реальной помощи мирным жителям, а чтобы террористы смогли получше восстановить свою боеспособность».

Конашенков напомнил, что вне зависимости от гуманитарных пауз российский Центр примирения доставил в Алеппо за последние месяцы более 100 т гуманитарных грузов, при этом ни одна гуманитарная пауза не вводилась внезапно. «О дате и времени очередной гумпаузы, размещении коридоров для выхода мирных жителей или боевиков, количестве доступных автобусов, машин скорой помощи, пунктов горячего питания, мер обеспечения безопасности представители ООН информировались заблаговременно. Поэтому вся масштабная подготовка к гуманитарным паузам в Алеппо всегда проходила на глазах ООН и других международных организаций. Кто действительно хочет помочь жителям Алеппо, тот помогает», - заявил он.

Последняя гуманитарная пауза действовала в Алеппо в течение 10 часов 4 ноября.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что Россия продолжит практику введения гуманитарных пауз в Алеппо. На просьбу прокомментировать заявления Белого дома и госдепартамента о том, что в Вашингтоне не увидели никакой пользы от паузы 4 ноября, он ответил: «Хочется спросить тех, кто это произносит: вы что, предлагаете, чтобы мы возобновили полеты нашей авиации и удары?» «Степень капризности этих людей поражает. Им не угодишь вообще», - цитировал Рябкова «Интерфакс».

«Все, что мы делаем там, мы делаем, во-первых, в интересах борьбы с терроризмом, во-вторых, в интересах облегчения гуманитарной ситуации, смягчения и преодоления кошмара, в котором люди в Алеппо и его окрестностях живут уже долгое время, - сказал замминистра. - Мы сами доставляем туда помощь, наши военные, рискуя жизнью, обеспечивают, где можно, медицинскую эвакуацию, содействие больным и раненым, а вокруг стоит, фигурально выражаясь, группа критиканов, которыми движут совсем другие соображения. И что бы мы ни делали, наносим удары - плохо, не наносим удары - плохо, открываем гуманитарные коридоры - плохо, говорим о том, что нужно выдавливать террористов, - тоже плохо. Все плохо». По его мнению, продолжать такой разговор бессмысленно. «Они должны, если у них остались какие-то рудиментарные представления о здравом смысле, о гуманизме, во-первых, немножко на себя посмотреть, во-вторых, объективно оценить эту ситуацию», - подчеркнул Рябков.