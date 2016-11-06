Захарова сравнила операцию в Мосуле со «средневековой бойней»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала операцию по освобождению Мосула при поддержке США средневековой бойней.

«Контртеррористическая операция, проводимая ведущими державами 21 века, превратилась в средневековую бойню, в которой в первую очередь страдает гражданское население», - написала она в своем Facebook. Она подчеркнула, что мирные жители Мосула гибнут «как от террористов, так и от противостоящих им сил коалиции».

Захарова раскритиковала операцию за отсутствие системности в эвакуации населения. «Оказалось, что никакого основательного плана спасения гражданских лиц не разработано. Гуманитарные коридоры - даже близко такого нет», - сказала представитель российского внешеполитического ведомства.

«Ясно одно: к мирным иракцам Мосула коалиция относится куда хуже, чем к боевикам Алеппо», - сделала вывод Захарова.

Захарова считает, что операция по освобождению иракского города сопровождается информационной блокадой со стороны коалиции. «Нет никакой ясности, продвигаются или отступают коалиционные силы, насколько эффективна используемая тактика, каковы потери сторон, сколько было вылетов и кто их осуществлял», - написала Захарова.

Это не первая критика со стороны Москвы. Ранее Генштаб ВС России обвинил США в ударах по жилым кварталам в Мосуле. В Генштабе отмечали, что 26 октября самолеты ВВС США нанесли удары по жилым кварталам в центральной части города Хамам-эль-Элиль в 20 км юго-восточнее Мосула. В результате бомбардировки пострадали мирные жители, находившиеся в расположенных менее чем в 50 м от места удара домах.

Наземная операция при поддержке международной антитеррористической коалиции во главе с США по освобождению второго по величине города страны от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) началась 17 октября. 31 октября иракские войска начали штурм Мосула.