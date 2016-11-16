В Москве задержан бывший вице-губернатор Петербурга, вице-президент банка «Российский капитал»

В Москве задержан бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, сообщает Следственный комитет. Бывшего чиновника заподозрили в мошенничестве при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове (бывшей «Зенит-арены»). Дело расследует главное следственное управление СКР по Петербургу, в расследовании помогают сотрудники регионального УФСБ и антикоррупционного управления МВД. Сейчас следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски в местах проживания Оганесяна в Москве и Подмосковье.

Дело связано с хищением в 2014 г. более 50 млн руб. при заключении договора о поставке видеотабло стадиона. Договор генподрядчик проекта ЗАО «ИК «Трансстрой» заключило с акционерным обществом «ТДМ», напоминает СКР. Изучая обстоятельства хищения, следствие установило, что Оганесян, курировавший стройку, «обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика». По версии следствия, он организовал перечисление в пользу этой компании 50 480 000 млн руб. аванса, которые затем были похищены через фирмы-однодневки. СКР подчеркивает, что «Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона».

До того следствие установило причастность к хищению Александра Янчика - бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга, который подписал документы на перечисление вышеуказанных авансовых платежей, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство акционерным обществом «ТДМ». Их соучастниками СКР считает сотрудников ТДМ Елену Ковалеву и Артема Куспицы. Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием, Куспица вину не признает и находится под стражей.

Марат Оганесян работал в правительстве Петербурга с 2013 по 2015 гг. и курировал строительство стадиона, напоминает «Фонтанка.ру». Сейчас он является вице-президентом банка «Российский капитал», занимается достройкой объектов компании СУ-155.