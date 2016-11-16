Депутаты будут платить штрафы за прогулы заседаний Госдумы

Госдума приняла поправки, которые вводят денежные штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний. За прогул одного пленарного заседания устанавливается штраф в размере 1/6 месячной зарплаты. В течение пленарного заседания регистрация проходит три раза: в 10.00, в 12.30 и в 16.00; депутат должен зарегистрироваться хотя бы один раз, чтобы считаться присутствующим на заседании палаты в этот день.

Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов не исключил введения дополнительных технических мер для того, чтобы депутаты тайком не голосовали за отсутствующих соседей.