Прогул пленарного заседания обойдется депутату в шестую часть зарплаты

Комитет Госдумы по регламенту и организации работы палат на заседании рекомендовал принять поправки, которые вводят штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний.

«Будет удерживаться одна шестая часть заработной платы, в случае если депутат не будет посещать одно из пленарных заседаний», – сообщил «Интерфаксу» член комитета Владимир Поздняков (КПРФ).

По его словам, в течение пленарного заседания регистрация проходит три раза: в 10.00, в 12.00 и в 16.00, депутат должен зарегистрироваться хотя был один раз в день, чтобы считаться присутствующим на заседании.

Механизм, как депутат станет лишаться части зарплаты, будет еще отрабатываться, поскольку нужно будет достоверно выявить виновность прогульщика, добавил он.

Также вопрос заключается в том, будет ли карточка для голосования оставаться в зале пленарных заседаний или депутат обязан будет всегда носить ее с собой. Если карточка для голосований, как и сейчас, будет находиться в зале пленарных заседаний постоянно, то за отсутствующего депутата сможет регистрироваться и голосовать его сосед. В таком случае система штрафов работать не будет.

Ранее депутаты составили перечень уважительных причин, по которым депутаты могут не явиться на пленарное заседание.