Власть
Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Дума хочет власти

Госдума самоутверждается через аппаратную борьбу с правительством

Министров могут обязать представлять законы в комитетах
В Госдуме по-прежнему обсуждается идея обязать министров и их заместителей самостоятельно представлять свои законопроекты в комитетах, а в случае неявки снимать законопроекты с повестки пленарных заседаний
В Госдуме по-прежнему обсуждается идея обязать министров и их заместителей самостоятельно представлять свои законопроекты в комитетах, а в случае неявки снимать законопроекты с повестки пленарных заседаний
Е. Разумный / Ведомости

В Госдуме по-прежнему обсуждается идея обязать министров и их заместителей самостоятельно представлять свои законопроекты в комитетах, а в случае неявки снимать законопроекты с повестки пленарных заседаний. Но пока этой идее сопротивляются думские юристы. «Тема обсуждается, но едва ли мы будем это устанавливать законом, скорее договоримся с правительством – и оно нас поймет», – рассказал единоросс Виктор Пинский. «Мы и в прошлом созыве в комитете по законодательству, где я работал, часто не рассматривали законопроекты без представителей правительства. Это нормальная практика. Участие министра или его заместителя – это не прихоть депутатов, на многие сущностные вопросы может ответить только чиновник определенного уровня», – говорит депутат. Поэтому по сути это предложение абсолютно правильное, а форма его реализации может быть различной, необязательно нормативной, убежден единоросс.

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По словам собеседника «Ведомостей», в аппарате Думы идее провести это через законодательную инициативу сопротивляются думские юристы: устанавливать правила для федеральных министров регламентом Госдумы не очень правильно, так как регламент – документ только для Думы, но не для правительства. У нового председателя Думы Вячеслава Володина огромное количество планов, говорит собеседник: с одной стороны, он хочет установить тотальный контроль за явкой и иными видами депутатской активности, а с другой – снизить влияние администрации президента на Госдуму и повысить влияние палаты на правительство и министров. По словам собеседника в нижней палате, все это может положить начало аппаратной войне.

Володин, по словам собеседников «Ведомостей», уже рекомендовал сотрудникам администрации президента не присутствовать на заседаниях Совета Думы, за исключением куратора Госдумы в Кремле Сергея Смирнова. «Это излишне, и из-за толпы людей всем постоянно не хватает места, поэтому рекомендация абсолютно логичная. Но сотрудников администрации и раньше приходило немного – обычно присутствовал только бывший куратор Госдумы Радий Хабиров», – объясняет собеседник. На прошедшей неделе депутаты обсуждали очередные поправки в регламент: по предложению председателя комитета по конституционному законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия») теперь законодатели должны будут лично отвечать на обращения граждан, а на письма, поступающие в комитеты, сможет отвечать не только его председатель, но и заместители. Это не единственные поправки, сделавшие в новом созыве жизнь депутатов тяжелее: недавно был принят законопроект, запрещающий голосовать друг за друга по доверенности на пленарных заседаниях и на заседаниях комитетов. В четверг было принято решение ввести удержания из депутатской зарплаты за прогулы заседаний. Единороссы также ввели для своих законодательных инициатив предварительные экспертные советы: 12 созданных советов будут обсуждать законопроекты парламентского большинства до внесения в Госдуму. По такому же пути хочет пойти и ЛДПР: собеседник в руководстве фракции признается, что раньше контроля за одиозными инициативами было меньше и приходилось отвечать за «глупые проекты коллег, вносивших их без согласования». Те, кто не прошел в Госдуму, сейчас вздохнули с облегчением, потому что то, что происходит, далеко от духа свободного парламентаризма, говорит собеседник в аппарате нижней палаты. «Депутат должен быть свободен, и тогда он будет ответственен перед избирателями, а здесь такое ощущение, что Володин решил сразу затянуть пояса потуже – вдруг они все-таки вспомнят, что они избраны людьми и не обязаны ему полностью подчиняться», – отмечает собеседник. Самое страшное, что это не показательные выступления, а реальный стиль работы нового председателя, жалуется другой собеседник в нижней палате парламента. Темп работы бешеный, отмечает он.

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«Госдума хочет поднять свой авторитет и значимость. Я бы это аппаратной войной не назвал. Это, скорее, развитие институтов и самоутверждение парламента, который ранее упрекали в том, что он придаток исполнительной власти», – отмечает политолог Константин Калачев. Аппаратные трения – следствие конфликта интересов, но интересы-то не антагонистические, а к новым правилам скоро привыкнут, считает эксперт. «И будут еще удивляться, что когда-то было иначе. Не должны депутаты бегать в администрацию президента по любому пустяку. Да и правительству проще опираться на то, что сопротивляется», – говорит Калачев. По его мнению, депутат не должен ходить «на поводке», иначе парламентаризм становится имитацией. Аппаратные разборки были, есть, будут – и это часть рабочего процесса, заключает Калачев. Грань между самоутверждением Думы и стимулированием конфликтов тонка: руководству палаты приходится балансировать, говорит политолог Михаил Виноградов. С одной стороны, ему необходимо избегать обвинений в инициировании конфликтов. С другой – следует понимать, что представление у элит об укреплении Думы можно создать только через информационные поводы, указывающие на вынужденное, в том числе конфликтное, признание другими институтами роста притязаний парламента, отмечает эксперт.

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