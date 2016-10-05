Вячеслав Володин избран спикером Госдумы

Володина выдвинул руководитель фракции единороссов Владимир Васильев, в свою очередь лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов предложил нижней палате парламента альтернативу - коммуниста Дмитрия Новикова. Володин в своем выступлении подчеркнул, что Госдуме необходимо повышать качество законодательных инициатив. Наличие большинства не отменяет необходимости доказывать свою позицию, необходим постоянный диалог всех фракций, сообщил депутат.

«Главное в нашей работе - забота о наших гражданах, приоритеты, обозначенные в майских указах», - рассказал Володин. Приоритеты, обозначенные в майских указах президента, должны быть первоочередными в работе Государственной думы, заявил Володин. Проблемы в экономике требуют консолидации, подчеркнул будущий спикер.

Фракции задали кандидату вопросы. Так, Жириновский спросил мнение Володина о ротации фракций и изменениях в регламенте. Володин в ответах был лаконичен и отметил, что темы изменений в регламенте начнут обсуждать в ближайшее время. Вопросов от единороссов не поступило. Сергей Миронов в своем выступлении спросил Володина о будущем «стиле» работы. «Нам нужно принимать решения открыто, ведя диалог друг с другом, так мы научимся разговаривать и с гражданским обществом...<..>» - ответил Володин. Дума - место для диалога и место для дискуссий, заявил Володин. За Володина проголосовали 404 депутата.

На посту председателя Госдумы Володин сменил Сергея Нарышкина. Сергей Нарышкин, в свою очередь, получил назначение директором Службы внешней разведки России. Володин же ранее занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации, на которую сегодня перешел руководитель «Росатома» Сергей Кириенко.

Владимир Путин на встрече с лидерами партий и фракций 23 сентября предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Думы. По оценке Путина, Володин очень хорошо знает эту работу, поскольку сам был депутатом, а позднее работал в администрации президента, где курировал Госдуму и всю внутреннюю политику в целом. «Надеюсь, все вот это позволит ему выстраивать работу и внутри парламента, если, конечно, депутаты примут такое решение», - резюмировал президент.