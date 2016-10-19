В Думе составили список уважительных причин для «прогулов» депутатами

Руководители фракций Госдумы составили перечень уважительных причин, по которым депутаты могут не явиться на пленарное заседание. Соответствующие поправки будут рассмотрены на заседании Думы в пятницу. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Первое - это, конечно, временная нетрудоспособность, если человек находится на больничном. Второе - если кто-то из наших коллег находится в официальной делегации, представляя Государственную думу в командировке по решению Совета Госдумы», - сказал он.

По его словам, третьей причиной может быть командировка в регион при должном оформлении руководителем фракции на имя председателя Госдумы, четвертой - исполнение членами Совета Думы обязанностей, возложенных на них в связи с занимаемой должностью. Например, речь идет о посещении Совета безопасности спикером Госдумы в день пленарного заседания.

Несмотря на пропуск, депутат должен будет голосовать на пленарном заседании только лично. Голоса отсутствующих учитывать не будут.