«Единая Россия» предлагает запретить депутатам голосовать за отсутствующих коллег

Вице-спикер Думы от единороссов Сергей Неверов, руководитель фракции Владимир Васильев и его первый заместитель Андрей Исаев предложили в среду запретить депутатам голосовать по доверенности. Если поправки будут приняты, то голосовать депутаты смогут только лично и распространенная практика передачи голоса коллеге по фракции будет исключена. «Считаю, что голосование должно быть только личным. Люди доверили конкретному депутату представлять их интересы, и депутат несет ответственность за принимаемые решения. А передача своего голоса другому – это передача ответственности. Избиратель в Смоленской области не голосовал за депутатов, избранных, например, от Новосибирской области. Поэтому надо начинать с себя», – объяснил Неверов, подчеркнув, что такой порядок установлен во многих региональных парламентах.

Пока речь идет только о том, чтобы обсудить эту идею с коллегами из других фракций, подчеркнули единороссы. Если сравнить думский регламент с регламентом Совета Федерации, то в регламенте верхней палаты не предусмотрено голосование по доверенности. Можно только личным письмом на имя председателя заявить о своем несогласии с законопроектом в случае отсутствия на заседании, но передоверить голос нельзя, объясняет собеседник, близкий к руководству Госдумы. Без доверенностей работает и думский комитет по бюджету.

Попытки повысить посещаемость пленарных заседаний депутаты предпринимают в каждом созыве. В 2014 г. этот вопрос пытались решать с помощью специально созданной межфракционной группы по борьбе с прогульщиками, но она не смогла ничего сделать, потому что не договорилась даже о кандидате на пост руководителя. В конце шестого созыва депутаты приняли закон, позволяющий по инициативе фракции или комитета лишать депутатов мандата за 30 дней прогулов (первым мандата лишили уехавшего в США оппозиционера Илью Пономарева).

Три вместо двух Одним из первых решений новой Госдумы стало изменение ее рабочего графика, в том числе с целью повышения явки депутатов. Теперь в каждом месяце будет три недели пленарных заседаний вместо прежних двух.

«Поддерживаем идею, ее принятие может состояться на одном из ближайших заседаний Госдумы», – заявил «Ведомостям» зампред фракции ЛДПР Игорь Лебедев, он считает, что надо запретить доверенности и в комитетах. «Мы в целом поддерживаем эту идею, но непонятно, как сами единороссы будут справляться с таким требованием – идею доверенности инициировали именно они», – напоминает эсер Михаил Емельянов. КПРФ воздержалась от комментариев в отношении инициативы. «Зачем присутствовать на принятии тех законопроектов, которые их не касаются?» – говорит собеседник, близкий к руководству фракции.

«Новая метла метет по-новому: в предыдущих созывах борьба за дисциплину не имела логического завершения», – отмечает политолог Константин Калачев. «Думаю, что данная мера – не просто развитие предыдущих инициатив, это новая точка отсчета. Требования ужесточаются, имиджевые потери никому не нужны», – считает эксперт. Претензия к Думе, что «депутаты прогуливают», в общественном мнении одна из основных, говорит Калачев. «Активность депутата наверняка станет одним из аргументов и критериев отбора на следующих праймериз», – считает политолог. Это та самая линия на повышение авторитета Госдумы, о которой так много говорили сразу после выборов, заключает Калачев.

Доверенность была прямым приглашением к прогулам, поэтому ее отмена может повысить посещаемость, считает политолог Алексей Макаркин. В Госдуму избрано много новых депутатов – учителя, врачи – и для них поначалу она может быть чем-то интересным, считает эксперт. Больше всего прогульщиков среди бизнесменов, но в этом созыве их стало меньше. Сперва дисциплина укрепится, но потом все привыкнут и все снова будет по-старому, прогнозирует Макаркин.