Верховный суд рассмотрит жалобу Ильи Пономарева на изгнание его из Думы

Верховный суд в четверг рассмотрит вопрос о законности решения Госдумы предыдущего созыва о лишении Ильи Пономарева депутатских полномочий, сообщает сайт суда. Пономарев, долгое время проживающий в США, стал первым депутатом, которого лишили мандата по принятому весной 2016 г. закону – за неисполнение обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Соответствующее постановление было принято Госдумой 10 июня. В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении его уголовного дела по обвинению в пособничестве растрате $750 000 из средств фонда «Сколково».

Постановление о лишении Пономарева статуса депутата принято Госдумой незаконно, уверена адвокат, экс-депутат Мария Баст, ведь на заседаниях тот отсутствовал по уважительной причине: так как он заочно арестован, любая попытка приступить к исполнению обязанностей была заведомо обречена на неудачу. Тем не менее Пономарев не пренебрегал своими обязанностями, подчеркивает адвокат: за него по доверенности голосовал бывший коллега по фракции Дмитрий Гудков. Собственно, именно так обычно и голосует большинство депутатов: в суд передана сделанная Гудковым видеозапись, на которой видно, что число депутатов, лично проголосовавших за изгнание Пономарева, крайне невелико, а большинство присутствовало на заседании виртуально. Защита Пономарева также рассчитывает, что Гудков сможет выступить свидетелем и лично подтвердить этот факт. Кроме того, в своей жалобе в Верховный суд экс-депутат настаивает, что лишение его статуса нарушило как активное избирательное право жителей Новосибирска, которые вправе иметь своего представителя в Госдуме (от этой региональной группы в свое время избирался депутат), так и пассивное избирательное право самого Пономарева быть избранным и представлять интересы граждан. Лишение статуса депутата от оппозиции было политически мотивированным, уверена Баст: преследование Пономарева началось после того, как он выступил против процедуры присоединения Крыма. Это нарушает принцип независимости деятельности депутата, настаивает она.

Чужие санкции Верховный суд отказался рассматривать иск «Яблока» об отмене антисанкций, сообщила пресс-служба партии: судья Николай Романенков решил, что антисанкции не умаляют права и свободы истцов, а сами истцы не являются субъектами соответствующих правоотношений.

«Сейчас мы еще можем голосовать по доверенности, но в понедельник решением комитета по регламенту эта льгота снята, и там осталась лишь одна уважительная для отсутствия причина – болезнь», – говорит член комитета по регламенту Владимир Поздняков (КПРФ). Но в этом деле можно найти сколько угодно нюансов и даже выиграть его: можно вспомнить историю экс-генпрокурора Юрия Скуратова – его лишили полномочий, но он выиграл компенсацию в ЕСПЧ, напоминает депутат.

Адвокат Вадим Прохоров говорит, что в ЕСПЧ уже лежит дело Геннадия Гудкова, которого тоже лишили полномочий – хоть и не за прогулы, а за занятие якобы коммерческой деятельностью. Каким бы ни был повод, в любом случае лишение статуса применялось исключительно к представителям оппозиции, напоминает адвокат, а представители правящей партии могут и бизнесом заниматься, и прогуливать, чувствуя, что над ними раскрыт невидимый зонтик. В данном случае необходимо говорить о нарушении ст. 18 Европейской конвенции, т. е. о том, что правовые методы используются для решения политических задач, настаивает Прохоров. Но, по словам Баст, речь сейчас идет не столько об обращении в Страсбург, сколько о необходимости защитить принципы демократии непосредственно на национальном уровне.

В разных парламентах мира разный подход к вопросам дисциплины, говорит профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова. Однако проблема посещаемости как таковая мало кого волнует – борются в основном за голосование по особо значимым вопросам. И только в случае, когда работает «бешеный принтер», постоянное присутствие депутатов становится принципиальным фактором, считает эксперт.