Начальник кемеровского управления СКР арестован

Центральный районный суд Новосибирска арестовал начальника следственного управления СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина, который проходит по делу о вымогательстве 51% акций АО «Разрез Инской». Как сообщает «Интерфакс», судья Алла Веселых решила поместить его под стражу до 13 января. В суде Калинкин вины не признал.

Руководитель областного главка СКР, его подчиненные Сергей Крюков и Артемий Шевелев, вице-губернаторы Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая, учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин и другие обвиняются в вымогательстве ценных бумаг на 1 млрд руб. Следствие считает, что они по предварительному сговору вымогали у владельца компании «Разрез Инской» Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций. За вице-губернаторов уже заступился глава региона Аман Тулеев, который заподозрил, что через них подбираются к нему самому.

В суде Калинкин заявил, что невиновен и что у него нет корыстного интереса к шахте, на которой, по его словам, «было 9 млрд долгов». По его словам, на предприятии с декабря 2015 г. не платили зарплату шахтерам и те грозили перекрыть Транссиб. Тулеев попросил его разобраться в ситуации. По его версии, после этого другой обвиняемый - учредитель ПТК «Уголь» Александр Щукин перечислил в благотворительный антикризисный фонд Кемеровской области 100 млн руб., из которых 50 млн было направлено на погашение долгов по зарплате в АО «Разрез Инской».

Калинкин добавил, что готов подать рапорт об отставке, возбуждение уголовного дела связывает с переделом угольного бизнеса в регионе. В настоящее время, по его словам, он от должности отстранен. Что касается самой этой шахты, уточнил он, уголовное дело в отношении собственника продолжает расследоваться, а за самим потерпевшим стоит "неизвестно кто".

Текущее финансирование шахты, по его словам, осуществляет в виде займов крупный бизнесмен Гавриил Юшваев (владеет 19,9861% в Polyus Gold - "Интерфакс"), потерпевший Цыганков остается основным акционером компании АО "Разрез Инской".

Следствие считает, что в июле 2016 г. Цыганкову, который находился в ИВС, была организована встреча с вице-губернаторами Алексеем Ивановым, Александром Данильченко и другими обвиняемыми, которые, угрожая потерпевшему заключением под стражу, стали требовать у него пакет акций. После того как потерпевший написал доверенность, его отпустили из изолятора.