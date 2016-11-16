Правительство одобрит введение штрафа за опасное вождение

Правительство России одобрит изменения в законодательство, вводящие штраф за опасное вождение автомобиля в сумме 5000 руб.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы обсуждаем сегодня изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которыми устанавливается ответственность за опасное вождение. Теперь вводится административная ответственность за это нарушение в виде штрафа в размере 5000 руб.», - сказал Медведев.

Новая редакция правил дорожного движения, вводящая понятие опасного вождения, вступила в силу 8 июня. Под опасным вождением понимается «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом» действий. Речь идет об отказе уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом проезда, о перестроении при интенсивном движении на всех занятых полосах, несоблюдении безопасной дистанции, бокового интервала, необоснованном резком торможении и препятствовании обгону.