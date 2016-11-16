Минобороны: Боевики не выпускают жителей из Алеппо, расстреливают протестующих

Боевики не выпускают мирных жителей из находящейся под их контролем восточной части сирийского Алеппо, накануне около 30 человек погибли при расстреле стихийного митинга, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вчера в районах Эль-Амрия и Аль-Фардус в результате расстрелов стихийного митинга погибли 27 человек, сотни раненых», - сказал генерал. По его словам, с начала текущей недели в подконтрольных террористам районах Алеппо прошло 11 протестных выступлений. «Все выступления мирных граждан жестоко подавлены боевиками», - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в течение недели в девять районов Алеппо российские военные доставили 17 т гуманитарной помощи.

Конашенков подчеркнул, что самолеты ВКС России уже 29 суток не наносят ударов по городу Алеппо. По его словам, в последние дни правительственные войска продолжают отвоевывать у боевиков квартал за кварталом, полностью исключив, в частности, возможность прорыва в Алеппо с юго-западного направления.