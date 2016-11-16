Российские военные нанесли новые ракетные удары по целям в Сирии

На совещании в Сочи по проблемам оборонно-промышленного комплекса во вторник министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о начале большой операции «по нанесению массивного огневого поражения по позициям ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в России. – «Ведомости») в провинциях Идлиб и Хомс» в Сирии. По словам Шойгу, в рамках этой операции фрегат «Адмирал Григорович» нанес удар по наземным целям ракетами «Калибр», а береговой противокорабельный комплекс «Бастион» – сверхзвуковыми ракетами «Оникс». «И впервые в истории российского Военно-морского флота в боевых действиях начал принимать участие авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»: сегодня с этого крейсера начали работать наши самолеты Су-33», – добавил министр. Он также сообщил, что ударам подверглись склады с боеприпасами, центры подготовки и «заводы – не цеха, а именно заводы по изготовлению разного рода средств довольно серьезного, если не сказать массового, поражения населения». По словам Шойгу, удары по пунктам производства химического оружия, которое боевики применяли за последнее время дважды, будут продолжены.

Значительная часть ударов пришлась по тылам группировок боевиков, препятствующих операции сирийской армии и ее союзников в Алеппо, поясняет человек, близкий к Минобороны. Атаки будут продолжены, главным образом с помощью авиации, обещает собеседник. По его словам, ждать скорого перелома ситуации в Алеппо не стоит, но давление на боевиков будет усилено. Поддерживаемое США наступление на иракский Мосул идет с большими трудностями из-за того, что под давлением американцев иракцы бросили в бой лишь те соединения, которые были подготовлены с их помощью, отказавшись от задействования шиитской милиции. Но в Сирии наступление курдов и протурецких отрядов развивается относительно успешно и есть необходимость активизации сирийской армии и ее союзников, резюмирует собеседник.

Новая половина К концу 2016 г. доля современного вооружения должна превысить 50%, сообщил Путин. С начала года поставлено 60 новых и 130 модернизированных самолетов, 310 новых и 460 модернизированных танков и бронемашин.

Цена ракеты «Оникс» такова, что ее использование по критерию стоимость/эффективность вряд ли оправдывает любая цель в Сирии, полагает полковник запаса Виктор Мураховский. По его мнению, речь идет о демонстрации возможностей (эти ракеты применены впервые) и об испытаниях в боевых условиях различных систем вооружений, как ранее обещал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Отвечая на вопрос Путина, насколько надежно защищена российская группировка в Сирии, Шойгу заверил, что зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-300 и С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», противокорабельные комплексы «Бастион» и восстановленные в последние месяцы сирийские зенитно-ракетные комплексы С-200 обеспечивают группировке надежное прикрытие. На днях появились фотографии истребителей МиГ-31 на российской авиабазе «Хмеймим», что дополнительно усиливает группировку ПВО, говорит человек, близкий к Минобороны. Фактически с помощью этих мер Москва дает понять, что будущая российская военно-морская база в Латакии – это надолго и защищена она хорошо.

Операция российских ВКС к перелому в войне не приведет, убежден Алексей Малашенко из Центра Карнеги: «К перелому могут привести только отношения Путина и [избранного президента США Дональда] Трампа. Все ждут политического решения, а прояснение ситуации до инаугурации в США и после нее займет несколько месяцев. Все это время авианосец будет тратить деньги налогоплательщиков».