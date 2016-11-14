Минобороны России подтвердило потерю МиГ-29К с «Кузнецова»

Минобороны России сегодня подтвердило потерю истребителя МиГ-29К из состава авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море близ побережья Сирии. Авария произошла при заходе истребителя на посадку на авианосец. «Летчик потерпевшего аварию МиГ-29К с «Адмирала Кузнецова» доставлен на борт авианосца, его здоровью ничего не угрожает», - пишет Минобороны.

Инцидент произошел в воскресенье 13 ноября. «При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло авиационное происшествие с палубным истребителем МиГ-29К», – сообщила пресс-служба Минобороны.

Первым о потере одного корабельного МиГ-29К с «Кузнецова» сообщил журнал Combat Aircraft. По его информации, самолет упал при попытке посадки, возвращаясь с задания над Сирией, обломки истребителя и пилот подняты из воды. По версии журнала, речь идет о двухместной версии истребителя - МиГ-29КУБР, которых на «Кузнецове» всего два. Именно эти самолеты применяются для учебно-тренировочных полетов.

«Если информация подтвердится, она окажет существенное негативное влияние на первое в истории боевое применение палубной авиации "Кузнецова", который должен был начать работу по целям в части Алеппо, удерживаемой повстанцами, по мере того как сирийский режим пытается полностью освободить город при поддержке российской авиации», - пишет издание.

Позднее информацию о крушении палубного истребителя МиГ-29 передало агентство Fox News со ссылкой на двух официальных лиц США. По версии агентства, самолет упал в море сразу после взлета с российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». По этим данным, после взлета тройки МиГ-29К в направлении сирийского побережья у одного истребителя начались неполадки, он развернулся в сторону авианосца и коснулся воды при попытке посадки. Российский спасательный вертолет подобрал парашют и пилота после катапультирования, сообщили источники агентства. Состояние пилота они уточнить не смогли, пишет Fox News.