Путин нанесет удар по Алеппо во время выборов в США – The Times

Президент России Владимир Путин планирует решительный удар по Алеппо, воспользовавшись тем, что внимание всего мира приковано к президентским выборам в США, сообщила газета The Times со ссылкой на неназванные источники в британской разведке. «Удары, которые могут начаться на этой неделе, увенчают недели наращивания российской военной мощи, одобренного президентом Путиным, с участием боевых кораблей, подлодок и ракетных систем, способных нести ядерное оружие», - пишет издание.

По мнению источника газеты, Москва считает установление контроля над восточным Алеппо силами президента Сирии Башара Асада поворотным моментом идущей уже пять лет гражданской войны. Взятие этого ключевого города позволит России «начать стратегический отход из Сирии, в случае если в Москве увидят, что режим Асада жизнеспособен без российской поддержки», цитирует The Times неназванного дипломата НАТО. Бомбардировки приведут к «существенным гуманитарным последствиям» для 275 000 мирных жителей, еще остающихся в Алеппо, пишет газета.

В минувшие выходные западные СМИ сообщили, что на соединение к находящейся в Средиземном море корабельной авианосной группе ВМФ России во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» вышли три подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами. На минувшей неделе ВМФ Великобритании обнаружил две российские многоцелевые атомные подлодки пр. 971 «Щука-Б» и одну дизель-электрическую «Варшавянку», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», на переходе в Атлантику с баз в Мурманской области.

«Кузнецов» с восемью кораблями сопровождения должен прибыть к российской базе в Латакии уже в среду, 2 ноября, пишет The Times.

Наблюдатели называют сконцентрированную в Средиземноморье группировку сил российского ВМФ крупнейшей со времен СССР. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин на минувшей неделе назвал нелепыми утверждения НАТО о возможном участии авианосной группы «Кузнецова» в авиаударах по Алеппо.

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