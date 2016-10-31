Международные отношения

Путин нанесет удар по Алеппо во время выборов в США – The Times

По мнению газеты, достигнутый перелом под Алеппо позволит России начать выход из Сирии
Палуба авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»
Палуба авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»
Д. Гришкин / Ведомости

Президент России Владимир Путин планирует решительный удар по Алеппо, воспользовавшись тем, что внимание всего мира приковано к президентским выборам в США, сообщила газета The Times со ссылкой на неназванные источники в британской разведке. «Удары, которые могут начаться на этой неделе, увенчают недели наращивания российской военной мощи, одобренного президентом Путиным, с участием боевых кораблей, подлодок и ракетных систем, способных нести ядерное оружие», - пишет издание.

Путин считает нецелесообразными удары по Алеппо

По мнению источника газеты, Москва считает установление контроля над восточным Алеппо силами президента Сирии Башара Асада поворотным моментом идущей уже пять лет гражданской войны. Взятие этого ключевого города позволит России «начать стратегический отход из Сирии, в случае если в Москве увидят, что режим Асада жизнеспособен без российской поддержки», цитирует The Times неназванного дипломата НАТО. Бомбардировки приведут к «существенным гуманитарным последствиям» для 275 000 мирных жителей, еще остающихся в Алеппо, пишет газета.

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В минувшие выходные западные СМИ сообщили, что на соединение к находящейся в Средиземном море корабельной авианосной группе ВМФ России во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» вышли три подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами. На минувшей неделе ВМФ Великобритании обнаружил две российские многоцелевые атомные подлодки пр. 971 «Щука-Б» и одну дизель-электрическую «Варшавянку», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», на переходе в Атлантику с баз в Мурманской области.

«Кузнецов» с восемью кораблями сопровождения должен прибыть к российской базе в Латакии уже в среду, 2 ноября, пишет The Times.

Наблюдатели называют сконцентрированную в Средиземноморье группировку сил российского ВМФ крупнейшей со времен СССР. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин на минувшей неделе назвал нелепыми утверждения НАТО о возможном участии авианосной группы «Кузнецова» в авиаударах по Алеппо.

Боевые колесницы в Сирии

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Курдский бронеавтомобиль на окраине Кобани
SEDAT SUNA / EPA / Vostock Photo
Курдский бронеавтомобиль на окраине Кобани
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Военнослужащие Сирийской арабской армии ремонтируют бронированную технику, предназначенную для возведения защитных рвов
Илья Питалев / РИА Новости
Военнослужащие Сирийской арабской армии ремонтируют бронированную технику, предназначенную для возведения защитных рвов
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Самодельный бронеавтомобиль в Кобани
SEDAT SUNA / EPA / Vostock Photo
Самодельный бронеавтомобиль в Кобани
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Самодельная ракетная установка повстанцев в городе Алеппо
Ameer Alhalbi / ZUMA / ТАСС
Самодельная ракетная установка повстанцев в городе Алеппо
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Зенитное орудие в кузове пикапа в городе Ариха
Ammar Abdullah / Reuters
Зенитное орудие в кузове пикапа в городе Ариха
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Повстанческий бронеавтомобиль на окраине Кобани
AP
Повстанческий бронеавтомобиль на окраине Кобани
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Самодельная ракетная установка сирийского производства «Эль-Филь» (слон — араб.) на базе автомобиля «ГАЗ» в пригороде Дамаска. Вес ракеты 500 кг
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Самодельная ракетная установка сирийского производства «Эль-Филь» (слон — араб.) на базе автомобиля «ГАЗ» в пригороде Дамаска. Вес ракеты 500 кг
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Курдский импровизированный БТР в провинции Хасеке
Rodi Said / Reuters
Курдский импровизированный БТР в провинции Хасеке
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Автомобиль Сирийской арабской армии в городе Шейх-Мискин
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Автомобиль Сирийской арабской армии в городе Шейх-Мискин
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Самодельный бронеавтомобиль
Zain Karam / Reuters
Самодельный бронеавтомобиль
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