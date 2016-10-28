Путин считает нецелесообразными удары по Алеппо

Президент России Владимир Путин заявил, что возобновление авиаударов по Алеппо нецелесообразно, передал его слова пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так президент ответил на просьбу Генштаба России о возобновлении авиаударов по восточной части города.

«Президент имеет в виду возможным продолжить гуманитарную паузу для вывода раненых и выхода боевиков, которые желают покинуть город, а также, что немаловажно, для того чтобы дать возможность нашим американским партнерам выполнить взятые ранее на себя обещания и обязательства по размежеванию так называемой умеренной оппозиции и террористических группировок», - пояснил Песков. По его словам, гуманитарная пауза касается только Алеппо.

Он также заявил, что новые контакты российского и американского лидеров по сирийской ситуации в ближайшее время не планируются. Стратегические решения о ходе военной операции в Сирии принимает Путин, Генштаб занимается оперативным руководством.