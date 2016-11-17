Саргсян назвал вынужденной мерой размещение российских «Искандеров» в Армении

Президент Армении Серж Саргсян назвал вынужденной мерой размещение в стране российских ракетных комплексов «Искандер». Они были впервые продемонстрированы 21 сентября на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении.

«Думаю, это была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в нашем регионе. Не секрет, что Азербайджан в течение последних нескольких лет регулярно приобретал новейшее вооружение. Мы не имеем таких возможностей, как Азербайджан, я имею в виду финансовые возможности, но мы все время стараемся сбалансировать ситуацию, находя противоядие. Я думаю, что в данном случае "Искандер" является именно таким противоядием», – сказал Саргсян в интервью «РИА Новости».

Президент подчеркнул, что у Еревана с Москвой есть договор о поддержании баланса сил в регионе.

В сентябре в социальных сетях появились сделанные на репетиции парада фотографии машин оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Получить комментарии представителей министерства обороны Армении тогда не удалось.