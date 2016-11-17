Правительство Германии решило выслать 12 539 афганцев – СМИ

В крупных городах Афганистана ситуация для населения в целом безопасна, несмотря на нестабильность в целом в стране, поэтому власти ФРГ планируют выслать на родину более 12 539 афганцев. Это следует из ответа правительства Германии на запрос фракции Левой партии в бундестаге, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Neue Osnabrücker Zeitung. По оценке МВД, это около 5% из общего количества беженцев из Афганистана, проживающих в Германии. Всего их почти 247 000.

В 2016 г. из Германии в Афганистан были высланы только 27 соискателей убежища, в 2015 г. – только 9. DW напоминает, что в Афганистане периодически происходят теракты, так что в Германии нет единого мнения по вопросу о возможности отправки выходцев из этой страны на родину. Депутат бундестага от Левой партии Улла Йельпке призвала правительство ФРГ впредь не высылать людей в «рушащуюся страну, где идет гражданская война».