Песков: Путин не предлагал Алекперову пакет «Роснефти»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин предлагал президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову купить пакет акций компании «Роснефть». «Это не соответствует действительности. Он не предлагал», - ответил Песков на вопрос журналиста.

О том, что Путин предложил Алекперову принять участие в приватизации «Роснефти», «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров о приватизации госкомпании. По этой информации, разговор состоялся 31 октября, на открытии месторождения им. Филановского. До разговора президент «Лукойла» Вагит Алекперов уверял, что не будет участвовать в приватизации «Роснефти». «Но потом Путин пригласил Алекперова к себе в машину. Около 20 минут они ехали от завода «Астраханские верфи» до областной думы», – рассказывал собеседник «Ведомостей».

В начале ноября Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Владимир Путин предложил президенту компании «Лукойл» принять участие в приватизации «Роснефти». Рынок продолжает ждать директивы о приватизации 19,5% «Роснефти». В составе пула компаний, лояльных Кремлю и готовых участвовать в приватизации, называли Sinopec, казахстанскую «Казмунайгаз» и «Сургутнефтегаз».