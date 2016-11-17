Песков: арест Улюкаева не скажется на экономической политике России

Арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева не скажется на экономической политике страны, увольнение министра проведено корректно, заявил сегодня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Вряд ли задержание господина Улюкаева может как-то ассоциироваться с изменением в экономической политике, - заявил Песков журналистам. - А тем более вопросы стратегического развития страны находятся в компетенции главы государства».

По оценке пресс-секретаря президента, вчерашний указ об увольнении Улюкаева составлен корректно. «Никаких нарушений нет. По закону назначение и увольнение производится главой государства, что и было сделано», - заявил Песков. Журналисты просили его прокомментировать сообщения СМИ о том, что в указе президента допущено нарушение закона, поскольку в нем отсутствовала ссылка на предложение премьер-министра уволить подчиненного.

«Что касается каких-то атак [на Улюкаева] и так далее, то, скорее, это вымыслы. Вы знаете, что господин Улюкаев обвиняется в получении взятки, то есть в коррупции. Еще раз повторяю: признать виновным может только суд, но действия ведутся в рамках целенаправленной политики по борьбе с коррупцией», - отметил Песков.

На вопрос, определились ли в Кремле с кандидатурой на пост министра экономического развития, Песков сказал: «Не определились».