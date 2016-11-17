Голодец заявила о «запредельных» количествах сирот в регионах

Несмотря на хорошие темпы устройства сирот в семьи в целом по стране в отдельных регионах ситуация остается неудовлетворительной, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Как передает «Интерфакс», она сказала это на тематическом селекторном совещании в правительстве. По ее словам, речь идет о регионах, где в банке данных число сирот существенно превышает число сирот в целом по другим субъектам.

Среди проблемных регионов вице-премьер назвала Кемеровскую область (2517 сирот в государственном банке данных), Красноярский край (2717), Приморский край (2617), Иркутскую область (2785) и Челябинскую область (2908). «Коллеги, у вас сирот больше, чем в Москве. Вот две тысячи - это запредельная цифра!» - обратилась к ним чиновница. При этом Иркутская область, по ее словам, показывает высокие темпы выхода из этой ситуации, в отличие от Приморья.

Министру образования Ольге Васильевой Голодец поручила провести совещание с представителями названных регионов. В каждом из них, по ее словам, должна быть составлена дорожная карта по устройству сирот в семьи. «Будут проблемы - будем вызывать губернаторов», - пообещала она Васильевой.

Вице-премьер также сообщила, что число детей-сирот в государственном банке на 16 ноября – 60 700, это на 15% меньше, чем в начале года, ситуация «заметно улучшается».