Правительство выступило за доработку законопроекта о запрете бэби-боксов

Правительство России выступило за доработку законопроекта о запрете деятельности по организации анонимного оставления новорожденных детей в бэби-боксах. «Законопроект нуждается в существенной доработке до его рассмотрения Госдумой в первом чтении», - говорится в официальном отзыве кабинета министров на данный законопроект.

Отзыв на законопроект, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной, опубликован на сайте правительства.

Законопроектом предлагалось внести изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в России», предусматривающий запрет деятельности по организации анонимного оставления детей. Одновременно разработчики законопроекта предлагают дополнить кодекс об административных правонарушениях статьей, предусматривающей административную ответственность юрлиц за такую деятельность в виде административного штрафа в размере от 1 до 5 млн руб. либо в виде приостановления деятельности юрлица на срок до 90 суток.

В отзыве правительства отмечается, что «диспозиция предлагаемой законопроектом статьи КоАП требует уточнения, поскольку ее формулировка допускает расширительное толкование объективной стороны проектируемого состава административного правонарушения». Это может, по мнению кабинета министров, породить противоречивую правоприменительную, в том числе судебную, практику.

Правительство также считает, что предлагаемый «размер штрафа для юридических лиц, которыми, как правило, являются бюджетные учреждения, представляется чрезмерным, поскольку по объему финансовых средств он сопоставим с размером фонда оплаты труда родильного дома средней мощности за один-три месяца».

Кроме того, по мнению правительства, санкция в виде приостановки деятельности может лишить граждан возможности получить медицинскую помощь, а детей-сирот - социальные и образовательные услуги, поскольку «в настоящее время специализированные места для анонимного оставления детей создаются, как правило, при медицинских организациях и организациях для детей-сирот».

В отзыве правительства отмечается, что Конвенция о правах ребенка предусматривает, что «каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а также право знать своих родителей и право на их заботу», что государства - участники конвенции должны обеспечить в соответствии с их национальным законодательством.