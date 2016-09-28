Кремль не принимает участия в дискуссиях об абортах и беби-боксах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует предложения о запрете в России абортов и беби-боксов, так как Кремль не принимает участия в дискуссии.

«Я не стал бы сейчас озвучивать какую-то позицию, потому что ведется общественная дискуссия, никаких решений не принималось, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем достаточно аргументированные», - сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, «Кремль не принимает участия в этой дискуссии».

На вопрос, будет ли учитываться Кремлем позиция Русской православной церкви, Песков сказал: «РПЦ - это один из участников этой дискуссии. Еще раз повторяю: существуют разные точки зрения: кто-то соглашается с РПЦ, кто-то - нет. Еще раз повторяю, это не вопрос нашей повестки».