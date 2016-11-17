Шувалов пообещал скорое назначение министра экономического развития

Первый вице-премьер Игорь Шувалов сегодня провел рабочее совещание с заместителями министра и руководителями структурных подразделений Минэкономразвития. После ареста и увольнения экс-министра Алексея Улюкаева Минэкономразвития в статусе врио руководит замминистра Евгений Елин.

Как сообщили в секретариате Шувалова, он «обсудил с коллегами текущую деятельность министерства и отметил необходимость слаженной работы коллектива в отчетный период». Первый вице-премьер поручил провести в середине декабря коллегию, на которой руководство министерства подведет итоги 2016 г. и обсудит задачи на следующий год. Шувалов заверил сотрудников, что «министерство долго без министра не будет», сообщили в секретариате.

Сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не определились с кандидатурой министра экономического развития.