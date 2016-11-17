Безвизовый режим для Украины одобрил комитет послов ЕС

Комитет постоянных представителей (послов) ЕС (Coreper) в четверг, 17 ноября, по поручению Совета ЕС согласовал безвизовый режим для Украины, сообщил сайт Совета ЕС. В соответствии с мандатом Coreper комитет теперь начнет согласования с Европарламентом.

Речь идет о краткосрочных посещениях - на 90 дней в течение полугода (180 дней) на взаимной с Украиной основе. Механизм действия безвизового режима с Украиной еще не утвержден: продолжается его обсуждение Европарламентом и Coreper, отмечается в сообщении. Поэтому конкретных сроков введения безвизового режима с Украиной в сообщении нет. «Совет считает, что вступление в силу либерализованного визового режима для Украины должно произойти в то же время, как и вступление в силу нового механизма его приостановки», - подчеркивается в документе.

«Сегодняшнее положительное решение Комитета показывает его приверженность безвизовому режиму для граждан Украины, принимая во внимание, чтобы все условия для этого были соблюдены. Реформы - это верный путь, шаги по которому следует стимулировать. Я также рад, что наше решение - это ясное послание в преддверии саммита Украина - ЕС 24 ноября», - заявил президент Coreper, посол Словакии в ЕС Петер Яворчик.

Накануне президент Украины Петр Порошенко попросил Евросоюз ускорить предоставление Украине безвизового режима. Ранее он обещал, что Украина получит безвизовый режим до 24 ноября, когда в Брюсселе пройдет саммит Украина - ЕС. Верховная рада Украины также обращалась к ЕС с просьбой ввести безвизовый режим до конца 2016 г.

Отмену краткосрочных виз после рассмотрения на заседании парламентского комитета должны одобрить на пленарном заседании Европарламента, а в завершение - Совет ЕС (страны-члены).