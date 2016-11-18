Саркози призывает к созданию антитеррористической коалиции с участием России и США

Сирийский конфликт возможно разрешить только на основе создания широкой коалиции с участием России и США, передает ТАСС слова экс-президента Франции и вероятного кандидата на этот пост Николя Саркози. Об этом он заявил в ходе теледебатов участников праймериз правых партий Франции.

«Следует быть реалистами и признать, что невозможно урегулировать сирийский кризис без участия США. Поэтому хорошая новость, хоть бы одна, заключается в том, что после победы Дональда Трампа мы сможем избавиться от совершенно контрпродуктивной атмосферы холодной войны между США и Россией и воспользоваться возможностью создать единую и единственную коалицию», - сказал Саркози.

Политик уверен, что «урегулирование сирийского кризиса отвечает стратегическим интересам Франции», так как в том случае, если ИГ (запрещена в России) одержит победу, «за Сирией падут и другие государства региона», а Европа столкнется со столь большой волной беженцев, что справиться с ней она не сможет.

Попытки сирийского диалога между Россией и США были прерваны 3 октября. Россия обвиняла США в том, что Вашингтон не делает попыток отделить террористов от конструктивных сил, и таким образом пытается заключить сделку с дьяволом.