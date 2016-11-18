Названы версии убийства предпринимателя в Москве

Правохранительные органы установили личность предпринимателя, убитого 17 ноября на севере Москвы. Им оказался Игорь Меклер - соучредитель трех коммерческих фирм, специализирующихся на ремонте зданий и торговле строительными материалами и сантехническим оборудованием, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правохранительных органах столицы.

Меклер был застрелен на парковке около бизнес-центра в 1-м Магистральном тупике. Злоумышленник успел скрыться с места преступления. По словам представителя СКР Юлии Ивановой, возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия», - уточнила Иванова.

«В начале этого года Арбитражный суд признал Меклера банкротом. Не исключено, что убийство может быть связано с его коммерческой деятельностью или какими-то долгами по бизнесу. Сейчас это проверяется», сказал собеседник агентства.

На долги как одну из версий убийства указывает и источник «Интерфакса». «Меклер недавно был признан банкротом. Не исключено, что причиной убийства могли стать невыплаченные долги», - сказал он.