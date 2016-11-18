47% россиян подозревают, что по телевизору «нам что-то недоговаривают»

60% считают необходимой цензуру в интернете, против нее высказались 25%. Как передает «Интерфакс», это показал опрос «Левада-центра», проведенный 21-24 октября среди 1600 человек из 48 регионов.

32% опрошенных согласны, что запреты на доступ к тем или иным сайтам могут использоваться для ограничения деятельности гражданских активистов, ущемлять гражданские права и свободы. Не верят в такую возможность 44%.

Половина респондентов сомневаются, что в будущем интернет сможет заменить газеты, радио и телевидение, 31% считают, что наоборот.

90% опрошенных в той или иной мере доверяют информации о событиях в стране, которую сообщают основные телеканалы, 7% - не доверяют. Информации из интернета доверяют 73%, 10% - не доверяют, 18% затруднились с ответом. При этом у 47% россиян при просмотре телепередач, прослушивании радио, чтении газет «складывается впечатление, что им что-то недоговаривают, не дают полной информации о происходящем». У 43% такого ощущения не возникает.

44% согласны, что СМИ «отвлекают от действительно важных событий, фокусируя внимание на каких-то второстепенных сюжетах», 43% - нет. С тем, что пресса «обманывает их, дает заведомо ложную информацию», согласны 35% россиян, 49% респондентов так не думают.