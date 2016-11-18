Двум заместителям Тулеева предъявлено обвинение в вымогательстве

Двум заместителям губернатора Кемеровской области Амана Тулеева предъявлено обвинение в вымогательстве акций угольного предприятия «Разрез "Инской"» стоимостью 1 млрд руб., сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено против заместителей губернатора Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента региональной администрации Елены Троицкой, учредителя ООО «ПТК "Уголь"» Александра Щукина, его доверенного лица Геннадия Вернигора, главы областного управления СКР Сергея Калинкина, замруководителя отдела этого управления Сергея Крюкова, его подчиненного Артемия Шевелёва и иных неустановленных лиц.

«Всем установленным и задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство)», - сказала Петренко в пятницу.

По версии следствия, обвиняемые по предварительному сговору вымогали у собственника АО «Разрез "Инской"» Антона Цыганкова 51% принадлежащих ему акций, рыночная стоимость которых составляет не менее 1 млрд руб.