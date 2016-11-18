Генпрокуратура: в случае с Улюкаевым не было провокации оперативных служб

Основания и повод для возбуждения уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева имелись, действия оперативных служб по этому делу законны, заявил «Интерфаксу» первый заместитель генпрокурора Александр Буксман. По его словам, есть серьезные основания, чтобы возбудить уголовное дело, предъявить обвинение и избрать меру пресечения в отношении лица подобного ранга.

Прокуратура участвует в двух стадиях уголовного процесса, напомнил прокурор: это изучение законности возбуждения уголовного дела. «И она согласилась, что дело возбуждено законно, все поводы и основания для этого имеются», - подчеркнул он. Также, по его словам, «участвующий на стадии избрания меры пресечения также поддержал избранную меру пресечения».

На вопрос, насколько серьезны разговоры о том, что «дело Улюкаева - это провокация оперативных служб», Буксман ответил: «Прокуратура изучила все материалы, послужившие материалом для возбуждения уголовного дела, и признала все эти основания и поводы законными и обоснованными».

По оценке первого замгенпрокурора, возбуждение уголовного дела в отношении министра экономического развития - это реальный шаг в борьбе с коррупцией во всех сферах и направлениях.

Вместе с тем, по его мнению, «пока рано говорить об окончательной виновности теперь уже экс-министра». «Я не предвосхищаю никаких вопросов о его виновности. Следствие, суд, другие процедуры - они все покажут», - сказал собеседник агентства.