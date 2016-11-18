Суд закрыл процесс по делу бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга

Заседание об избрании меры пресечения бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну пройдет в закрытом режиме, передал корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Такое решение судья Смольнинского районного суда приняла по ходатайству представителей Следственного комитета. Представитель Следственного комитета объяснил это интересами следствия, так как открытое заседание может негативно сказаться на ведении следствия. Судья согласилась, что так как следствие не завершено, в интересах предварительного следствия процесс должен быть закрытым.

Оганесян и его адвокат против этого не возражали. Марат Оганесян до закрытия заседания выразил пожелание выступить в суде вместо адвоката. На вопросы журналистов он отвечать отказался.

Вчера Марату Оганесяну было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Экс-чиновника задержали 16 ноября по факту хищения в 2014 г. более 50 млн руб. при заключении генеральным подрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с акционерным обществом ТДМ договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.

В 2013–2015 гг. Марат Оганесян курировал строительный комплекс Петербурга.